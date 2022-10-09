إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق في مواجهات مع الاحتلال بمخيم شعفاط

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء السبت، برصاص الاحتلال المطاطي وبالاختناق، بعد اقتحام مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة.

وفي أعقاب الاقتحام، اندلعت مواجهات عنيفة في المخيم، مع قوات الاحتلال التي أطلقت وابلًا من قنابل الصوت والمسيلة للدموع.

وأفادت جمعية الأمل للخدمات الصحية، بأن أكثر من 50 حالة اختناق سجلت داخل إحدى البنايات السكنية، فيما وقعت إصابات عدة بالرصاص المطاطي خلال المواجهات المستمرة في المخيم.

الجدير بالذكر عشرات المواطنين أصيبوا الليلة الماضية بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم، واستهدافها منازل المواطنين بالغاز المسيل للدموع بكثافة، إضافة لاعتقال 14 مواطنا.

وتواصل قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية إغلاق مداخل بلدة عناتا، وضاحية السلام، ومخيم شعفاط.