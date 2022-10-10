وقفة احتجاجية وإطلاق نار أمام فندق ببيت لحم يستضيف مؤتمر تطبيعي

أطلق مسلحون فلسطينيون، ظهر اليوم الاثنين، الرصاص اتجاه فندق في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتل، بعد انتشار مقاطع مصورة تشير إلى وجود احتفالات يهودية داخله وتحضيرات لمؤتمر تطبيعي.

وانتشرت دعوات من "أحرار مدينة بيت لحم" للمشاركة في وقفة أمام فندق بيت لحم شارع الكركفة الساعة الواحدة ظهرا لمنع اقامة المؤتمر التطبيعي داخل الفندق.

من جهتها أعلنت وزارة السياحة والآثار، الإثنين، عن إغلاق قاعة الاجتماعات في أحد الفنادق بالمدينة، وفتح تحقيق في الحادثة التي كشف عنها.

ولم تذكر الوزارة مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

فيما ذكر نشطاء أن الفندق استضاف (إسرائيليين) واحتفلوا بالأعياد اليهودية داخله.

وبثت مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل تظهر إطلاق النار تجاه الفندق من قبل مسلحين.