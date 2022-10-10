"منظمات الهيكل" تدعو لقراءة جماعية للتوراة بالأقصى

دعت جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة المستوطنين إلى قراءة جماعية للتوراة في ساعات المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحام الأكبر الذي تحضر له، غدا الثلاثاء.

وتتزامن الاقتحامات مع ثاني أيام "عيد العرش" العبري.

وطالبت المنظمات المترفة المستوطنين بالتجمع خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى لقراءات جماعية من "سفر التثنية".

وتنص مقاطع من هذا السفر على اعتبار يوم غد الثلاثاء، "يوم الاجتماع الحاشد" الذي يتكرر مرة كل سبع سنوات، حسب المعتقدات اليهودية.

وأعدت "منظمات الهيكل" تطبيقا خاصا على الهاتف للدعوة لهذا الاقتحام وتسجيل المشاركين، وصفحات خاصة به على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وهي تدعو وتحشد منذ 19 يوما جمهور اليمين الإسرائيلي للمشاركة في الاقتحام وقراءة التوراة بالأقصى.

وتتجهز "منظمات الهيكل" للوصول إلى 5000 مقتحم، ليكون أكبر اقتحام للمسجد الأقصى منذ احتلال "الإسرائيلي" للقدس بالعام 1967.