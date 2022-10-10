فوز أول للنصيرات والعميد في متاهات

حقق خدمات النصيرات فوزه الأول في الدوري الممتاز على حساب غزة الرياضي(2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

سجل خدمات النصيرات الهدفين في الشوط الأول، عبد اللطيف عليان (15) من ركلة جزاء، وعز الدين أبو جاموس (25).

ولم يظهر غزة الرياضي بالشكل المطلوب باستثناء سيطرة سلبية لم تؤثر على النتيجة في الشوط الثاني الذي خلا تماما من فرص محققة للرياضي باستثناء رأسية فادي العراوي، فيما حرم القائم النصيرات من تسجيل هدفين محققين وزيادة غلة الأهداف.

ورفع الفوز رصيد خدمات النصيرات إلى (4) نقاط، في المركز العاشر خلف غزة الرياضي التاسع بنفس الرصيد من النقاط.



