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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
ماذا يحدث في مخيم شعفاط وعناتا؟
11 أكتوبر 2022 . الساعة: 12:25 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269597
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