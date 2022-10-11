أنشيلوتي يحسم موقف كورتوا من الكلاسيكو

تحسن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي سيغيب عن مباراة فريقه ريال مدريد وشاختار، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وهذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يغيب عنها كورتوا بسبب عرق النسا الذي عانى منه منذ 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، في ظل العلاج الذي خضع له خلال الأيام الأخيرة.

وسيصبح الحارس "جاهزا" لمباراة الكلاسيكو المرتقبة الأحد أمام برشلونة، بحسب ما كشف مدربه، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقبل مغادرة مدريد إلى وارسو، التقى أنشيلوتي ولاعبو ريال مدريد بكورتوا في مدينة فالديبيباس الرياضية، حيث أكد حارس المرمى تحسنه، وأنه على بعد خطوة واحدة من اللعب على العشب مرة أخرى.

وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة في وارسو "اليوم كان أفضل بكثير".

وأضاف: "تحدثنا معه قبل مغادرة مدريد وسيبدأ التدريبات يوم الخميس ليكون جاهزا لمباراة الأحد".

وبهذه الطريقة، سيخوض كورتوا جلستي تدريب لاستعادة نشاطه قبل الكلاسيكو المرتقب في سانتياجو برنابيو وبعد غيابه عن أربع مباريات للريال.

ويشغل مركزه حاليا الأوكراني أندريه لونين، الذي كال له أنشيلوتي المديح بعد أن نجح أمام خيتافي في الحفاظ على شباك الملكي نظيفة لأول مرة في الدوري خلال هذا الموسم.

وفي هذا الصدد، قال الإيطالي "أتحدث مع لونين، إنه يؤدي بشكل جيد، إنه شاب ولديه الكثير من الجودة. هذه المباريات تساعده على اكتساب الخبرة والمعرفة، وهو الشيء الوحيد الذي يفتقر إليه في الوقت الحالي لأنه يتمتع بصفات حارس كبير".