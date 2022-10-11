برشلونة يستهدف صفقة مجانية من تشيلسي

يرغب نادي برشلونة، في التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في خط وسط تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إدارة برشلونة توجه أنظارها إلى الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، وترغب في حسم الصفقة خلال الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد نجولو كانتي مع ناديه تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد بين الطرفين حتى الآن.

وزعمت العديد من التقارير أن هناك خلافات بين كانتي وتشيلسي حول مدة العقد الجديد، حيث يخشى الفريق اللندني، منحه عقدًا طويل الأمد، بسبب كثرة إصابات اللاعب الفرنسي.

وبات العملاق الكتالوني يستهدف مؤخرًا إبرام الصفقات المجانية، بسبب الوضع الاقتصادي للبلوجرانا.