صراع قمة الأهلي والزمالك على كأس السوبر المصري

لم تحظ أندية عديدة بفرصة التتويج بلقب كأس السوبر المصري، منذ استحداث البطولة قبل أكثر من 20 عاما.

وكانت بطولة كأس السوبر المصري انطلقت مطلع موسم 2002-2001، بحيث تجمع بين بطلي الدوري المصري وكأس مصر.

وعلى مدار 18 نسخة تمت إقامتها من البطولة حتى الآن، صعدت إلى منصة التتويج بكأس السوبر المصري 5 أندية فقط.

شارك في كأس السوبر المصري 9 أندية منذ انطلاق البطولة، وهي القطبان الأهلي والزمالك، إضافة إلى الإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وإنبي وغزل المحلة.

يبقى الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 11 مرة، بينما خسر المارد الأحمر في 4 مناسبات أخرى.

يحل خلفه الغريم التقليدي الزمالك، بحصوله على 4 كؤوس للسوبر المصري، لكنه أضاع على نفسه فرصة حصد اللقب في 6 نهائيات أخرى.

كما فازت 3 أندية أخرى باللقب مرة واحدة، وهي المقاولون العرب في 2004، وحرس الحدود في 2009، وطلائع الجيش العام الماضي 2021.

في المقابل، عاند الحظ نادي إنبي في الفوز بكأس السوبر المصري 3 مرات، وضاع اللقب أيضا على أندية غزل المحلة والإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

الأهلي ضد الزمالك.. السوبر المصري في الإمارات

لن تشهد لائحة الشرف في النسخة المنتظرة من كأس السوبر المصري أي تعديلات، حيث يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على ملعب هزاع بن زايد، على لقب نسخة الموسم قبل الماضي من البطولة.

وتوج الزمالك بلقبي الدوري المصري وكأس مصر موسم 2020-2021، بينما حل الأهلي ثانيا في البطولتين، ليلتقيا على لقب كأس السوبر الخاص بهذا الموسم.

وتقام كأس السوبر المصري في الإمارات للمرة الخامسة، حيث سبقت إقامتها بملعبي هزاع بن زايد ومحمد بن زايد، أعوام 2015 و2017 و2018 و2020.

وتبقى الكفتان متساويتين بين قطبي الكرة المصرية على ملاعب الإمارات، حيث توج كل منهما بكأس السوبر المصري هناك مرتين.