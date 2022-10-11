حمادة: العمليات البطولية ستستمر ردًا على جرائم الاحتلال في القدس والأقصى

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن العمليات البطولية ستستمر وستزداد وتيرتها ردا على جرائم الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى.

وقال حمادة إن ما يقوم به الاحتلال بحق المسجد الأقصى جريمة كبرى وعدوان صارخ على المقدسات.

وأضاف اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء، مشددا على أن المرابطين هم رأس الحربة في مواجهة الاحتلال.

وأشار إلى أن "مجموعات عرين الأسود حالة مباركة عظيمة، والعمليات البطولية التي يقومون بها مقلقة للاحتلال".

وشدد على أن شعبنا متوحد خلف بندقية المقاومة في كل مكان، لافتا إلى أن "الصورة الوحدوية المتمثلة في مجموعات عرين الأسود تربك حسابات الاحتلال".

وأردف: "الغلبة ستكون للشعب الفلسطيني، وأبطال مخيم شعفاط سيخرجون للمحتل من حيث لا يحتسب".

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني أيام "عيد العرش" العبري.

وأفادت مصادر مقدسية أن 1549 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة داخل باحاته، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة وبعد خروجهم من المسجد.