رابط فحص تصاريح العمال في إسرائيل شهر 10 ، يبحث المواطنين في قطاع غزة، والذين قدموا خلال الشهور الماضية على تصاريح العمل في (إسرائيل) بشكل يومي على كل ما يتعلق في قضية تصاريح العمال عبر محركات البحث جوجل.

رابط فحص تصاريح العمال شهر 10

ومن خلال الدخول عبر (الرابط التالي)، يمكنكم فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.

ويسعى الآلاف من سكان غزة لتقدم طلبات من أجل الحصول على تصاريح عمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، لذلك هناك بحث متزايد عن كيفية التسجيل للحصول على تصريح عمل.

معايير تصاريح العمال 2022

وقال الغصين في تدوينة على صفحته على "فيسبوك"، :"إن معايير ترشيح تتعلق بعدد الأطفال "كلما زاد عدد الأطفال كلما زادت النقاط" ، وبالنسبة للعمر "كلما كان صغيرا كلما حصل على نقاط أكثر" والسجل التجاري المرمز "من يملكه لعامي 2019-2020- ما قبل نوفمبر 2021 تزيد نقاطه"، والشهادة المهنية "تزيد النقاط".

وأوضح أن هناك معايير تنقص النقاط تتمثل في عمل الزوجة وحيازة سيارة، لافتاً إلى أن تاريخ التسجيل عبر الرابط لا علاقة له بأولوية الترشيح.

وأشار الغصين إلى أن أنه تم ترشيح نحو 23 ألفاً من المسجلين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ، مشيراً إلى أن الوزارة لا تأخذ الحالات الإنسانية باعتبار جميع المسجلين تحت خط الفقر، ولا استثناءات في عملية التعيين، ولا يوجد أي تدخلٍ بشريٍ في عملية الترشيح التي تتم عبر نظامٍ إلكترونيٍ مضبوطٍ ومراقبٍ بشكل كامل.

الشؤون المدنية وتصاريح العمال

وقال وكيل وزارة العمل، :"إن الوزارة لا تتعامل مع السجل التجاري الحقيقي "غير المشفر" لأن مالكه تاجر".

ولفت إلى أن دور وزارة العمل هو ترشيح الأسماء للشؤون المدنية فقط، ومن يحدد أعداد دفعات هي الشؤون المدنية، وهم من يتبعون باقي الإجراءات مع الاحتلال لمعرفة النتائج، والتعامل مع قضية الرفض الأمني.

وأعلن إياد نصر مسؤول هيئة الشؤون المدنية بغزة، في وقت سابق أنه اعتبارًا من 1/8/2022 سيتم إصدار تصاريح العمال في غزة باسم "عامل" بدلاً من "الاحتياجات الاقتصادية"، وتحت هذا الاسم سيحصل العمال على كافة حقوقهم، لافتا إلى أنه سيتم إصدار 3500 تصريح جديد في المستقبل القريب للعاملين في غزة.

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