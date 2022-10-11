العامودي: الفعالية البحرية إسناداً لأهلنا في الضفة والقدس ولدعم الأسرى المضربين

قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العمودي: " إن الفعالية البحرية اليوم تأتي في إطار الجهد الكبير الذي تقوم به حركة حماس والفصائل إسناداً لأهلنا وأبناء شعبنا في الضفة والقدس ولدعم الأسرى المضربين عن الطعام".

وقال العمودي في تصريح صحفي: "إن غزة تقول كلمتها وتلبي النداء لأجل مقدساتنا تأكيداً على وحدة شعبنا في وجه الاحتلال ومستوطنيه".

وأوضح أن، أبطال عرين الأسود أطلقوا اليوم سلسلة عمليات أيام الغضب التي تأتي ثأراً لأقصانا ومقدساتنا.

وأكد العمودي أن، الشعب الفلسطيني موحد على قلب رجل واحد، ومنهجه البندقية والعمل المسلح ضد هذا الاحتلال الذي يحاول استباحة أرضنا ومياهنا وبحرنا.

وعبر العمودي عن اعتزازه وفخر بالشعب الفلسطيني الذي يحتضن مقاومته والبندقية ويخرج من بينه المقاومون الأبطال.

ونظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي فعالية جماهيرية على الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة، نصرة لشعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين ولدعم الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال (الإسرائيلي).