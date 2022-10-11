قطر تنشئ حي ثقافي لضيوف كأس العالم 2022 ، يعتبر حي "كتارا" الثقافي من أهم المناطق السياحية التي عملت قطر على تجهيزها لضيوف كأس العالم 2022، حيث من المتوقع أن يستقطب عشرات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون مونديال 2022 في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وسيحظى عشاق كأس العالم 2022 على موعد مع وجبة دسمة على المستوى الثقافي والترفيهي، والتي سيقدمها حي "كتارا" التي أعدت لأهم حدث كروي في العالم، مع العديد من البرامج لخدمة السياح

حي كتارا الثقافي

وينقسم برامج كتارا خلال المونديال إلى 5 برامج، أحدها للمهرجانات، والثاني للحفلات، والثالث للمعارض، والرابع للعروض الحية وأخيرًا برنامج الفعاليات.

برنامج كتارا الذي سيبدأ قبل يومين من انطلاق المونديال وبالتحديد في 18 نوفمبر، يتكون من 51 حدثًا رئيسيًا مع أكثر من 300 حدث فرعي، وسيستمر حتى 18 ديسمبر.

جمهور كتارا الثقافي

وسيكون جمهور كتارا في موعد مع حفلات موسيقية للفرق الدولية من الأرجنتين وبريطانيا والدول العربية ، وسيستضيف الحي معارض وفعاليات.

وتشهد الفعاليات أيضًا إقامة النسخة الثانية عشرة من مهرجان كتارا الدولي للمحامل التقليدية ، والذي يمثل لوحة تراثية حية لعرض تراث الآباء والأجداد وإلقاء الضوء على تفاصيل حياتهم ، بهدف عرض مخزون التراث الثقافي والفولكلور لضيوف كأس العالم ، بالإضافة إلى مهرجان فنون الشارع الذي يقام في جميع أروقة كتارا ، ويتيح للفنانين والممثلين والموسيقيين فرصة الأداء بحرية أمام جمهور الجمهور ، فرديًا أو جماعيًا.

فعاليات ثقافية

وحرصت مؤسسة كتارا على حضور الكتاب في الحدث العالمي الكبير، حيث أطلقت 22 كتابًا في كأس العالم لدار كتارا للنشر باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة متعلقة بالكتاب بمشاركة جميع دور النشر القطرية.

والتي ستجتمع تحت سقف واحد، بالإضافة إلى أنشطة نادي الساعة، ومركز الرواية، ومركز كهرمان، ومركز السدو، ومركز الأزياء، وغيرها من الفعاليات.

وسيكون التراث العربي حاضرا في الفعاليات من خلال معارض الخزف والعود العربي وفنون الخط العرب، فضلا عن عروض ترفيهية للأطفال.

وتهدف قرية كتارا الثقافية إلى المساعدة في إبراز الثقافة والهوية القطرية للزوار من خارج قطر. وقال مدير عام مؤسسة الحي الثقافي كتارا الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي إن المنطقة "ستسجل حضورها في بطولة العالم بكل ألوان الإبداع الثقافي والفني والتراثي".





فنادق كتارا كأس العالم 2022

مؤسسة كتارا لن تكتفي بدور التعليم والترفيه، وستكون فنادقها جاهزة لخدمة ضيوف المونديال، من خلال تسليم أكثر من 80٪ من غرف فنادق كتارا للضيافة إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

كما أشار شعاع علي السميطي، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في كتارا للضيافة، في تصريحات لتلفزيون قطر: لقد قمنا بترقية فنادقنا التي ستستضيف كبار الشخصيات وجماهير كأس العالم بجميع الخدمات، بالإضافة إلى إعداد الموظفين المؤهلين لذلك. مواجهة مثل هذه الأحداث الهامة.

شاطئ كتارا

تتميز قرية كتارا الثقافية بشاطئ مميز وخاص بعيدًا عن صخب وضجيج المدينة، وتوفر إطلالات خلابة على أفق الدوحة، ويضم الشاطئ العديد من الألعاب المائية المثيرة لمزيد من المتعة في قرية كتارا الثقافية.

الجزيرة