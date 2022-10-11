تواصل عمليات المقاومة النوعية في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة النوعية في الضفة الغربية، خلال الأربع عشرين ساعة الأخيرة، وأسفرت عن مقتل جندي بعملية إطلاق نار بطولية وقعت في مدينة نابلس.

وفي تفاصيل العمليات النوعية، قتل جندي في عملية إطلاق نار تكررت مرتين، استهدفت قوات الاحتلال في مستوطنة شافي شمرون، إضافة إلى عملية إطلاق نار أخرى استهدفت جنود الاحتلال في منطقتي دير شرف وجبل جرزيم في نابلس.

وأصيب جندي بالحجارة بعد اندلاع مواجهات عنيفة، تخللها إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في ضاحية السلام ومخيم شعفاط وعناتا وأبو ديس في القدس المحتلة، إلى جانب إصابة اثنين من المستوطنين بالحجارة في ضواحي القدس.

وفي عملية نوعية منفصلة، أصيب مستوطن بعملية طعن في مدينة تل الربيع المحتلة، فيما امتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في 10 نقاط بالضفة الغربية.

وتركزت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط وبلدات أبو ديس وعناتا وضاحية السلام بالقدس المحتلة، وقرية النبي صالح ودير نظام في رام الله.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال (الإسرائيلي)، تخللها عملية إلقاء حجارة وزجاجات حارقة، في مخيم العروب ومنطقة باب الزاوية.