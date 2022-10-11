أهالي شعفاط يعلنون العصيان المدني حتى رفع الحصار عن المخيم

أعلن أهالي مخيم شعفاط في القدس المحتلة مساء اليوم الثلاثاء العصيان المدني الكامل اعتبارا من الليلة حتى رفع الحصار المفروض عليهم منذ أربعة أيام.

واتفق أهالي المخيم عقب اجتماعهم في مقر اللجنة الشعبية بشعفاط عدم خروج نحو 30 ألف عامل للعمل في قطاعات مختلفة بالداخل الفلسطيني المحتل.

كما سيتم تعطيل مدارس مخيم شعفاط، وامتناع أكثر من 4 ألاف طالب عن المرور عبر الحاجز العسكري احتجاجاً على التضييق الذي تمارسه قوات الاحتلال بحقهم.



وأعلن أهالي شعفاط أنهم لن يتعاملوا مع سلطات الاحتلال بأي شكل من الأشكال حتى رفع الحصار كاملا عن المخيم.

وتضمنت القرارات منع استعمال السيارات بعد الساعة العاشرة مساء إلا للحالات الطارئة، وإغلاق المحلات يوم غد الأربعاء.

وعقب اجتماعهم مساء اليوم خرج المواطنون في مسيرة جابت أرجاء المخيم تنديداً بانتهاكات الاحتلال.

وتجددت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة صوب المواطنين.

وحتى اللحظة فشل الاحتلال في الوصول لمنفذ العملية البطولية يوم السبت الماضي على حاجز شعفاط والتي أدت لمقتل مجندة إسرائيلية.

ونفذت العملية من مسافة صفر حيث تمكن الفدائي الفلسطيني من إرداء جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.