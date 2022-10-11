اتحاد خانيونس يحسم مصير الجهاز الفني ويوقف لاعب لنهاية الموسم

صادق مجلس إدارة نادي اتحاد خانيونس على قرار تجديد الثقة بالجهاز الفني بقيادة المدرب نبيل صيدم واستكمال مشوار البرتقالي في الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وقرر اتحاد خانيونس توقيف لاعبه أنور عمران حتى نهاية الموسم تطبيقاً لقرار لجنة التحقيق التي خضع لها اللاعب.

وكان اللاعب عمران انتقد في منشور على موقع فيس بوك ناديه والجهاز الفني قبل أن يعقبه بمنشور آخر يعتذر فيه لمنظومة اتحاد خانيونس.

يشار إلى أن اتحاد خانيونس يعاني من سوء النتائج منذ بداية الموسم واكتفى بجمع 5 نقاط من 5 مباريات دون أن يحقق أي فوز في الدوري.