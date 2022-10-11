نصر الله: مقاومة الضفة شكلت صدمة للاحتلال وكل قواه السياسية

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إن ما يجري في الضفة الغربية صادم لكيان العدو وكل قواه السياسية.

وأضاف نصر الله في كلمة له:" أمور كثيرة قامت بها المقاومة شاهدها الإسرائيلي وأدركها وسمع بها ولم يرها الناس من خلال بعض الأنشطة التي توصل الرسالة".

وأشار إلى أن المقاومة اليوم في الضفة تحتاج إلى كل أنواع التضامن السياسي والاعلامي والشعبي، كما تحتاج للدعم كونها قادرة على تغيير المعادلات وعليها يعلق الكثير من الآمال.

وتابع:" بالنسبة لنا في المقاومة بحرنا يمتد إلى غزة، وحين تتحرر فلسطين لن نختلف مع إخواننا الفلسطينيين على حدودنا البحرية".

وفي سياق منفصل، علق نصر الله على قرار حماس بعودة العلاقات مع سوريا بالقول:" قرار حركة حماس في ما يتعلق بتعزيز العلاقة مع سوريا هو قرار شجاع وحكيم وسليم".

وأضاف:" قرار عودة العلاقات بين حماس وسوريا هو في صلب لم محور المقاومة بحكوماته وجيوشه وحركاته وفصائله".

المصدر: وكالة شهاب