القيادي ناصر الدين يشيد بعرين الأسود ويدعو لمواصلة الحشد بالأقصى

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، "إن نموذج مجموعات عرين الأسود نموذج وحدوي يمثل الكل الفلسطيني".

ودعا ناصر الدين كافة مناطق الضفة الغربية للاحتذاء بهذا النموذج المقاوم، وتكرار التجربة وتعميمها.

وأكد ناصرالدين أن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة منذ سيف القدس يوجه رسالة للاحتلال أن الرد على جرائمه سيكون كبيرًا.

وأنثى ناصر الدين على صمود ورباط ودفاع المقدسيين وخاصة في شعفاط وبلدة عناتا.

وحث ناصر الدين أهلنا في الداخل المحتل بمواصلة الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.