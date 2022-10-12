أعلن مجلس طلبة جامعة بيرزيت تعليق الدوام في الجامعة، اليوم الاربعاء،ىاستجابة لدعوة مجموعات "عرين الأسود" لإعلان الإضراب الشامل لإسناد مخيم شعفاط.

وقال المجلس في بيان مقتضب انه "استجابةً لدعوة عرين الأسود.. نعلن عن تعليق الدوام في الجامعة ليوم غدٍ الأربعاء، وندعو للتواجد في جميع ساحات الاشتباك مع الاحتلال".

وبدت جامعة بيرزيت خالية تماما من الطلاب، بينما دعت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت جميع العاملين للمشاركة الفاعلة اليوم الذي أعلن كيوم إضراب ونفير عام والتواجد في الوقفات المساندة لأهلنا في مخيم شعفاط وبلدة عناتا وخيم التضامن مع إضراب الأسرى.

وقالت النقابة "تتصاعد الهجمة الصهيونية على شعبنا من قبل المستعمر وأذرعه المختلفة من جيش ومستوطنين ومحاكم، والتي تمعن في القتل والسلب وإصدار أوامر الاعتقال بما فيه الاعتقال الإداري، وتتصاعد معها مقاومة شعبنا وتحديه لتتوسع رقعة الاشتباك في جنين ونابلس، وليعلن العصيان المدني في مخيم شعفاط المحاصر منذ خمسة أيام، ويستمر إضراب الأسرى عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي".

كما أعلنت نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس في بيان مقتضب عن المشاركة في الإضراب الشامل وعدم التواجد في الجامعة، قائلة "انسجاما مع الحالة الوطنية العامة واستجابة لنداء القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في القدس، فاننا في نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس نعلن أن يوم غد الاربعاء هو يوم اضراب شامل مع عدم التواجد".