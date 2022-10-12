حماس: عمليات المقاومة النوعية استنزفت الاحتلال وأربكته

أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن تصاعد المقاومة وعملياتها النوعية في الضفة استنزفت الاحتلال (الإسرائيلي) وأربكته، مشددا على أن المقاومة ستبقى سيفا مسلطا على الاحتلال.

وقال برهوم في تصريح صحفي، وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، إن صمود وثبات أهلنا في الضفة، والتصعيد النوعي في عمليات المقاومة وانتشارها في معظم ساحات الضفة المحتلة، استنزفت الاحتلال ورفعت من تكلفته، مشددا على أن المقاومة ستبقى قلعة شامخة للمقاومة.

وأكد أن إلغاء اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس، انتصار جديد لأهلنا في الضفة الثائرة ولمقاومتهم الباسلة.