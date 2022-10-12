حماس: إضراب الضفة إسنادا لشعفاط تأكيد على دعم المقاومة

قال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن الإضراب الذي يعم الضفة اليوم دعما واسنادا للقدس ومخيم شعفاط هو تأكيد شعبي متجدد على دعم نهج مقاومة الاحتلال.

وأضاف حمادة: "مقاومة شعبنا للاحتلال ومستوطنيه ستزداد لهيبا مع قادم الأيام؛ فالقدس والمسجد الأقصى قلب الصراع وفتيل الانتفاضات".

ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية لمساندة شعبنا وتوفير الدعم لأهلنا الصامدين في القدس والمرابطين في الأقصى.

وعم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس، اليوم الأربعاء، استجابة لنداء أهالي مخيم شعفاط.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة بما فيها المواصلات العامة وسط دعوات للتوجه للحواجز رفضا للحصار.

ففي نابلس، امتنعت المحال التجارية والمطاعم عن فتح أبوابها صباحاً، فيما شهدت شوارع المدينة حركة ضعيفة للمركبات.

وفي القدس، أغلق الشبان الشوارع قرب حاجز قلنديا شمال المدينة فجر اليوم، استجابة لدعوات إعلان الإضراب الشامل.

كما عم الإضراب الشامل كل من جامعة القدس وبيرزيت والخليل والبوليتكنيك والنجاح والقدس المفتوحة وخضوري وبيت لحم، ردًا على التغول بمخيم شعفاط واقتحامات الأقصى واستجابة لدعوات عرين الأسود.