آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس 13 اكتوبر 2022

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري ستكون للمتبقي من الحافلة السادسة، والسابعة، والثامنة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2022/34).

وبينت الوزارة أن السفل سيشمل كذلك الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/39) ، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.