الشباب الثائر يدعو لمسيرة إسناد لمخيم شعفاط اليوم وسط رام الله

دعا الشباب الثائر في مدينة رام الله والبيرة، لمسيرة تضامنية إسنادا ودعما لمخيم شعفاط المحاصر من قبل سلطات الاحتلال.

وناشد الشباب المواطنين، لأوسع مشاركة في مسيرة الدعم والإسناد لأهلنا المحاصرين في مخيم شعفاط، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وأكد الشباب الثائر أن المسيرة ستنطلق بعد التجمع عند دواة المنارة، وسط مدينة رام الله، تحت شعار "على خطى شعفاط البطولة نبايع الأحرار".

وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيت لحم والخليل، نصرة لأهالي شعفاط.

وعم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس، اليوم الأربعاء، استجابة لنداء أهالي مخيم شعفاط.