مباشر مباراة برشلونة ضد انتر ميلان الاربعاء 12-10-2022 في أبطال أوروبا ، يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مباراة قوية بين فريق برشلونة الأسباني وانتر ميلان وذلك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

👋 صباحكم همة ونشاط 💪 pic.twitter.com/8syQPGmjgw — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 10, 2022

مباشر مباراة برشلونة ضد انتر ميلان

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موعد برشلونة ضد انتر ميلان اليوم

موعد مباراة برشلونة ضد انتر ميلان في الدور الرابع للمجموعة C بدوري أبطال أوروبا هو الأربعاء 12 أكتوبر 2022 ، على ملعب ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في ميلانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم

وينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة برشلونة وإنتر عبر شاشتها.

فريق برشلونة

وافتتح برشلونة مشواره في دور المجموعات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق على فيكتوريا بلزن 5-1 ، قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد ثم يخسر أمام إنتر في الجولة الأخيرة على ملعب "جوزيبي مياتزا". ملعب بهدف غير قابل للإجابة.

أما إنتر ، فقد افتتح مشواره بأسوأ طريقة ممكنة ، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين ، لكنه تغلب على فيكتوريا بلزن في الجولة الثانية بنفس النتيجة ، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على برشلونة في الجولة الماضية.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب فرق المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، يليه إنتر في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ثم يأتي برشلونة ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.