مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر دوري أبطال أوروبا اليوم 12/10/2022: الفجر الجديد ويلا شوت.

يستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إطار الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للنادي الكتالوني، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث على سلم المجموعة الثالثة بواقع 3 نقاط، خلف إنتر ميلان (6 نقاط)، وبايرن ميونيخ الألماني المتصدر (9 نقاط)، في حين يتذيل فيكتوريا بلزن التشيكي المجموعة من دون رصيد.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون قنوات beIN Sports القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم ضمن دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

🏳️ من أي بلد ستُتابعون قمة الليلة، وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ برشلونة 🆚 إنتر ميلانو



⏲️ في الأوقات التالية:



⏰7:00 🇲🇷

⏰8:00 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰9:00 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰10:00 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰11:00 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/GZAuBTWWVe — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 12, 2022

مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر اليوم

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ستنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، و9:00 بتوقيت مصر و11:00 بتوقيت أبو ظبي.