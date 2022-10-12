مباشر يلا شوت مباراة برشلونة ضد انتر ميلان في أبطال أوروبا ، من المقرر أن يستضيف ملعب "سبوتيفي كامب نو" مباراة قوية بين برشلونة وإنتر ميلان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.
مباشر مباراة برشلونة ضد انتر ميلان
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تشكيلة برشلونة ضد انتر ميلان
التشكيل | 4-3-3
مارك أندريه تير شتيجن
سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو
جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري
أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي