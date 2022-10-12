مباشر يلا شوت مباراة برشلونة ضد انتر ميلان في أبطال أوروبا ، من المقرر أن يستضيف ملعب "سبوتيفي كامب نو" مباراة قوية بين برشلونة وإنتر ميلان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

مباشر مباراة برشلونة ضد انتر ميلان

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تشكيلة برشلونة ضد انتر ميلان

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي