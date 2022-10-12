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مباشر يلا شوت مباراة برشلونة ضد انتر ميلان في أبطال أوروبا

مباشر يلا شوت مباراة برشلونة ضد انتر ميلان في أبطال أوروبا
مباشر يلا شوت مباراة برشلونة ضد انتر ميلان في أبطال أوروبا

الرسالة نت

مباشر يلا شوت مباراة برشلونة ضد انتر ميلان في أبطال أوروبا ، من المقرر أن يستضيف ملعب "سبوتيفي كامب نو" مباراة قوية بين برشلونة وإنتر ميلان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

مباشر مباراة برشلونة ضد انتر ميلان

وسيقدم موقع "الرسالة نتبث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة. بالضغط على الرابط هنا:

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط  "هنا"

تشكيلة برشلونة ضد انتر ميلان

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269688

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