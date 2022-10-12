المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 ، تبحث الأسر المستفيدة عن منحة قطر من خلال محركات البحث لمعرفة موعد صرف المنحة لشهر اكتوبر 2022

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موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

وبحسب الموعد المحدد لصرف المنحة القطرية 100 دولار ، فمن المتوقع أن تعلن اللجنة القطرية عن صرف المنحة القطرية منتصف الأسبوع المقبل، الذي يصادف 17 أكتوبر 2020.

وكالعادة تعلن اللجنة القطرية عن صرف المنحة القطرية البالغة 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة في الفترة من 16 إلى 19 من الشهر.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

وبعد تحديد موعد صرف المنحة القطرية بقيمة 100 دولار لشهر 10 منتصف الأسبوع المقبل.

ستعمل اللجان المختصة بوزارة التنمية على تفعيل الرابط ، حيث من المتوقع أن يتم تفعيل رابط المنحة القطرية بقيمة 100 دولار يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 أضغط هنا:

المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

ويتم صرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة، من خلال الأمم المتحدة وبالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، من خلال مراكز التوزيع المحددة في محافظات قطاع غزة ، والتي تشمل أكثر من 300 مركز تسوق و محلات الصرافة.

قامت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة والمسؤولة عن الإعلان عن صرف المنحة القطرية البالغة 100 دولار ، بصرف المنحة بتاريخ 21/09/2022 .