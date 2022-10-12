مباراة برشلونة وانتر ميلان دوري أبطال أوروبا شاهد الأن مباشر ، سيستضيف برشلونة نظيره الإيطالي إنتر ميلان في ملعب " سبوتيفاي كامب نو " كجزء من دور المجموعات الرابع لدوري أبطال أوروبا 2022-23.

وتعتبر هذه المباراة الفرصة الأخيرة للنادي الكتالوني، حفاظًا على فرصهم في التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف إنتر ميلان (6 نقاط) وألمانيا بايرن ميونيخ المتصدر (9 نقاط) فيما جاءت التشيكية فيكتوريا بلزن في آخر المجموعة غير مدفوعة الأجر.

شاهد مباراة برشلونة وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا من هنا، دون تقطيع.

🏳️ من أي بلد ستُتابعون قمة الليلة، وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ برشلونة 🆚 إنتر ميلانو



⏲️ في الأوقات التالية:



⏰7:00 🇲🇷

⏰8:00 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰9:00 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰10:00 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰11:00 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/GZAuBTWWVe — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 12, 2022

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا UEFA 2022-23 اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية ، 9:00 صباحًا بتوقيت مصر والساعة 11:00 صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم

وينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة برشلونة وإنتر عبر شاشتها.