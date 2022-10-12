معتقلون سياسيون يواصلون الإضراب عن الطعام وعائلاتهم تنظم وقفة أمام محكمة رام الله

نظمت عائلات المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وقفة أمام محكمة رام الله، اليوم الأربعاء، للمطالبة بالإفراج عنهم بعد ما يقارب 4 شهور على اعتقالهم.

ويواصل المعتقلون السياسيون أحمد هريش، وأحمد خصيب، وقسام حمايل، وخالد نوابيت، ومنذر رجيب، وجهاد وهدان إضرابهم عن الطعام لليوم 18 على التوالي احتجاجاً على استمرار اعتقالهم.

وقال نوح هريش والد المعتقل أحمد هريش، "إن المعتقلين يعانون أوضاعاً صحية صعبة".

وأضاف: "مكان الاحتجاز لا يليق بهؤلاء الأسرى المحررين الذين أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال".

وأكد أن المعتقلين تعرضوا لتعذيب وحشي في سجن أريحا قبل نقلهم إلى رام الله.

وتابع: "المحققون قاموا بتعذيب المعتقلين عن طريق الشبح ومختلف وسائل الضرب بهدف إجبارهم على الاعتراف بتهم غير صحيحة".

وشدد على أن المعتقلين الخمسة أنكروا كل التهم التي حاولت الأجهزة إلصاقها بهم، حسب وصفه.