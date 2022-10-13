عرين الأسود تتصدى لاقتحام المستوطنين وجنود الاحتلال لقبر يوسف

تصدى مقاومون من مجموعات "عرين الأسود" الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، بالرصاص لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بنابلس، تحت حماية مكثفة من قوات الاحتلال.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المستوطنين اقتحموا القبر بحراسة أمنية (إسرائيلية) مشددة، بعشرات الآليات العسكرية ومئات الجنود.

فيما ذكرت مصادر محلية أن المقاومين منذ اللحظة الأولى لاقتحامهم قبر يوسف تصدوا للمستوطنين وقوات الاحتلال وانهالوا عليهم بالرصاص.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت مساء أمس اقتصار الاقتحام على أعداد قليلة من المستوطنين نظرا للأوضاع الأمنية في مدينة نابلس.

وحذرت مجموعات "عرين الأسود" الاحتلال (الإسرائيلي) من إقدامه على السماح للمستوطنين باقتحام منطقة قبر يوسف شرق نابلس.

وقالت في بيان لها: "إذا تجرأ الاحتلال على اقتحام قبر يوسف الليلة، فسيكون قد حَكَم على عدد كبير من المستوطنين بالإعدام، وجرهم إلى مذبح انتخابي وسيسقط لابيد بعد الخسائر في أرواح جنوده ومستوطنيه".

المصدر: وكالات