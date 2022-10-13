بكيرات يدعو العالم الإسلامي والعربي للاجتماع على مخطط لإنهاء الاحتلال

دعا نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، دول العالم الإسلامي والعربي للاجتماع على مخطط لإنهاء الاحتلال، بالتزامن مع الانتهاكات المستمرة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

وقال بكيرات في تصريح صحفي:" إن الاحتلال يسخر كل روافده السياسية والأمنية والقانونية لتغيير الواقع في المسجد الأقصى، عبر وجود شرطة تحمي المقتحمين، ومحاكم تشرّع لهم وتسهيلات لوجستية للاقتحام".

ويواصل مئات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة لليوم الرابع على التوالي، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

ودعت جماعات يمينية (إسرائيلية) لتكثيف اقتحامات المسجد بمناسبة “عيد العُرش” اليهودي، الذي بدأ الاثنين ويستمر أسبوعًا.

المشهد المقدسي

وقال بكيرات: "إنه يمكن قراءة المشهد المقدسي وبالذات المسجد الأقصى من خلال مسارين، الأول مسار الاحتلال الذي يحاول أن يجعل الأقصى عبارة عن مركز للتراث اليهودي والصلوات، بالإضافة إلى فرض إحلال بشري عبر القسوة والعنف".

وأضاف: "أن الاحتلال يحرض المجتمع (الإسرائيلي) على تلك الاقتحامات للحصول على الأصوات في الانتخابات القادمة".

وأما المسار الثاني، وفقًا لبكيرات، فهو المسار المقدسي الفلسطيني الذي يرى أن القدس هي العاصمة، وأن الأقصى غير قابل للقسمة والتفاوض، وأن الرواية القرآنية هي الحقيقية وأن الهوية عربية وتاريخية.

المصدر: الجزيرة