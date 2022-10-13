نائبة أيرلندية: لماذا لا ندعم فلسطين بالسلاح

تداول ناشطون على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية فيديو للنائبة الأيرلندية في البرلمان الأوربي كلير دالي، تتحدث فيها عن مطالب تسليح أوكرانيا في حربها ضد روسيا وتقارن ذلك بفلسطين واليمن.

وقالت دالي خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي داخل البرلمان الأوربي: " نسمع دائمًا عن تسليح أوكرانيا، ولكن ولا مرة كان هناك حديث عن تسليح الشعب الفلسطيني ولا الشعب اليمني".

وأضافت، "أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة مرعبة؛ مؤكدة أهمية عدم حث أوكرانيا على الاستمرار في الحرب".

وتابعت النائبة الأيرلندية “معاداة الحرب ليست أمرا مناهضا لأوكرانيا، وليس ضد الاتحاد الأوربي، وليس تأييدًا لروسيا؛ بل هو المنطق السليم”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها النائبة الأيرلندية دعمًا للشعب الفلسطيني؛ ففي مايو/أيار من العام الماضي، ألقت كلير دايلي خطابًا داخل أروقة الاتحاد الأوربي تنتقد فيه وصف دعم الشعب الفلسطيني بـ”معاداة السامية”.

وأشارت دالي، إلى أن انتقاد الاحتلال (الإسرائيلي) ليس معاداة للسامية، بل هو دفاع عن القانون الدولي، والاعتراف بالواقع الوحشي للاستعمار الاستيطاني والتطهير العرقي ليس معاداة للسامية، إنها حقيقة لا يمكن إغفالها.

المصدر: الجزيرة