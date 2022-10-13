دعوات للمشاركة في مسيرة بالخليل غداً للتنديد بإحراق المستوطنين للمصحف

تواصلت الدعوات للحشد والمشاركة الواسعة في مسيرة يوم غدٍ الجمعة بمدينة الخليل، للتنديد بإحراق المستوطنين للمصحف، ونصرة للمقدسات ورفضاً لتدنيسها والمساس بها.

وقالت حركة حماس إن المسيرة ستنطلق بعد صلاة الجمعة من مسجد الحين بن علي في الخليل، تحت شعار "بأرواحنا نفدي مقدساتنا".

وشددت الحركة على ضرورة المشاركة الواسعة في المسيرة تنديداً بحرق المستوطنين نسخاً من القرآن الكريم، وتدنيس المسجد الإبراهيمي، والهجمة على المسجد الأقصى.

وقال النائب نايف الرجوب، إن المشاركة في مسيرات الجمعة، جزء من مواجهة الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين في كل مكان.

وبين الرجوب أن جريمة إحراق المصحف الشريف تشكل تحدٍ لمشاعر المسلمين، سواء في مدينة الخليل أو في أي مكان من العالم، مطالباً كل فلسطيني وكل مسلم بأن يكون له موقف من هذه الجريمة النكراء.

من جهتها، دعت الناشطة انتصار العواودة للاحتشاد والنفير غداً في مسيرة مدينة الخليل، استنكارا لتدنيس المسجد الإبراهيمي الشريف وإحراق المصحف الشريف ورفضا لهجمة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك.

وقالت العواودة إن أهل الخليل وكل الضفة يعرفون واجبهم جيدا، تجاه المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وسيفدونهما بأرواحهم، مؤكدة أن أبناء شعبنا لا يسكتون على اعتداء المستوطنين على القرآن الكريم والمقدسات، ويغضبون لله ويُسمِعون صوتهم للعالم وليرى أفعالهم.

وأقدم مستوطنون على تمزيق وحرق نسخ من القرآن الكريم في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وإلقائها في حاويات القمامة بالقرب من مسجد قيطون.

ويحاول المستوطنون الاستيلاء على مسجد قيطون، الذي لا تقام فيه سوى صلاتي الظهر والعصر بعد أن أفرغ الاحتلال معظم سكان المنطقة.