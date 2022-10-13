10 لاعبين يغيبون عن الجولة السادسة في الدوري

يغيب 10 لاعبين عن منافسات الجولة السادسة من بطولات الدوري العام بدرجاته الممتازة والأولى والثانية بسبب عقوبات الإيقاف وتراكم البطاقات.

ويغيب إبراهيم أبو عمير (خدمات رفح)، أسامة أبو قضامة (خدمات النصيرات)، حازم شكشك (اتحاد بيت حانون)، خميس اللبان (غزة الرياضي)، بسبب تراكم البطاقات وحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة.

وفي دوري الدرجة الأولى، سيُحرم الشاطئ من خدمات لاعبه خالد دادر، بسبب البطاقة الحمراء، ويغيب محمد صرصور لاعب خدمات خانيونس، فيما لن يتمكن لاعبا الأقصى عبد الرحمن جبر ومحمد جودة، من المشاركة في الجولة القادمة.

ولن يظهر أحمد عثمان مع فريقه بيت لاهيا بعد منحه البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة السابقة، وسيغيب زميله كرم البُدي بعدما أُشهرت في وجهه البطاقة الحمراء المباشرة.