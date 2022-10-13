تخريج كوكبة جديدة من طلبة كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية

احتفلت الجامعة الإسلامية بغزة ضمن احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين الذي أطلقت عليه اسم "أفواج الأصالة والتميز" بتخريج كوكبة جديدة من طلبة كلية الهندسة في قسمي: الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، من العام الدراسي 2021/2022م.

وقد حضر حفل التخريج الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور عليان عبد الله الحولي- نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور خليل محمود الأسطل –عميد كلية الهندسة، وأعضاء من مجلسي الأمناء والجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية الهندسة، وعدد كبير من المهندسين والعاملين في القطاع الهندسي، والشخصيات الاعتبارية، ولفيف من أصحاب الشركات والمؤسسات الهندسة، والخريجين والخريجات، وذووهم.

تحقيق التنمية والتطوير

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية الهندسة، هنأ الأستاذ الدكتور فرحات أسرة كلية الهندسة بحصولها على اعتماد لمسارات جديدة ضمن برنامج الهندسة المعمارية، وهي: تصميم داخلي، تكنولوجيا مباني، تخطيط عمراني، مشيرًا إلى حرص الجامعة على افتتاح التخصصات الجديدة والنوعية التي تحاكي متطلبات العصر وسوق العمل.

وأبدى الأستاذ الدكتور فرحات إعجابه بمستوى المشاريع التي يقدمها طلبة كلية الهندسة الهادفة إلى تحقيق التنمية والتطوير في المجتمع، وشدد على نوعية تلك المشاريع والأبحاث العلمية التي باتت محط تقدير من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وأكد الأستاذ الدكتور فرحات أن الجوائز القيمة التي حصلت عليها كلية الهندسة من خلال أساتذتها وطلبتها عززت من الرصيد العلمي والبحثي للجامعة الإسلامية على المستوى الوطني والدولي.

ولفت الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة فتحت آفاق التواصل مع الجامعات الخارجية من خلال برامج التبادل الأكاديمي والطلابي، والتي لها الأثر الإيجابي في تعزيز الحصيلة العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

كلمة الخريجين

وفي الكلمة التي -ألقتها نيابة عن خريجي وخريجات كلية الهندسة- عبرت الخريجة إيثار شكري الطويل شكرها وامتنانها وخريجي وخريجات الفوج الحادي والأربعين للجامعة الإسلامية؛ لدورها في تعزيز وصقل مهاراتهم وقدراتهم من خلال دمجهم في البيئة الجامعية ومؤسسات وشركات القطاع الهندسي في المجتمع الفلسطيني، وثمنت الخريجة الطويل على دور الأهالي في حثهم الدائم لهم على اكتساب العلوم النافعة، والتمسك بمقومات النجاح والتفوق.

بروتوكول التخرج

وقد طلب الدكتور الأسطل، من رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.

وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية الهندسة في قسمي الهندسة المدنية والمعمارية:

خريجو قسمي الهندسة المدنية والمعمارية:

برنامج بكالوريوس الهندسة المدنية/ طلاب

ابراهيم حسين ابراهيم لبد، ابراهيم محمد ابراهيم دامو، أحمد جواد رجب كسبه، احمد خالد مرزوق الشاعر، احمد سيد صالح الوادية، أحمد عبد الرحيم سعيد بطاح، أحمد عبد القادر محمد شلايل، احمد ناصر حسين شراب، أحمد نضال علي خضر، ادم محمد خليل رضوان، اسماعيل محمد سلمان اسماعيل ابو الحن، اسماعيل هاني اسماعيل مصلح، اشرف محمد محمد فضل الشقره، المعتصم بالله شفيق مسعود جندية، انس اسماعيل عبد الرحمن الحاج محمد، أنس خليل محمد مطر، انس طلال عياده قويدر، انس مروان محمد مشتهى، أيمن مصباح شحادة ابو ديه، باسل مجدي سالم الديب، براء سليمان راشد اسليم، حسام حاتم ابراهيم عبيد، حسام شعبان محمود عايش، حسين أحمد حامد البريم، حمدي أيمن حمدي حرارة، خالد وليد دياب مصبح، خليل زكريا محمد ابو طير، خليل صلاح خليل الحتو، رائد محمد عادل حمودة، رامي نزار نافذ ابو القمبز، سائد محمد كريم الحرازين، سليمان محمد سليمان ابو عويضه، صهيب قيس ابراهيم اسماعيل، عبد الرحمن حاتم فريد النبريص، عبد الله جمال محمد عياش، عبد الله نبيل محمود العطار، عبد الله يوسف عبدالله ابو داير، عبدالله محسن زايد ثابت، عصام محمود حسن ابو عمرو، علاء الدين محمد خليل صليح، علي بسام علي مقداد، عمر انور محمد موسى، عوض علي عوض صبح، فؤاد عصام محمد فرج، فادي سهيل محمود سعد، فادى محمد محمد علوش، فاروق غسان مصطفى ابو رمضان، فتحي أيمن فتحي الخالدي، قصي محمود عياد البطنيجي، كرم مشتهى محمود مسلم، مؤمن رمضان خليل اللحام، محمد ابراهيم عبد الرحمن الشواف، محمد أحمد عودة حجازي، محمد حسام صبري الصفدي، محمد زياد علي المسحال، محمد زياد محمد طنبوره، محمد سهيل رمضان السنداوي، محمد عامر محمد أبو طقية، محمد عماد جهاد الكفارنة، محمد عيسى علي الصيرفي، محمد ماجد محمد الغرباوي، محمد مازن سالم تربان، محمد مازن محمد الجرو، محمد نافذ ابراهيم ابو غزال، محمد هاني أحمد الغزالي، محمد ياسر موسى اللحام،

محمود رمضان محمد ابو الروس، محمود ماجد اسماعيل ابو سويرح، محمود مروان خالد الشيخ علي، مصطفى برهام كامل دويمة، مصعب فرحان عايش ابو مزيد، نور الدين محمد حمزه حسان، يوسف عبد الهادي محمد حمودة.

برنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية/ طلاب

أدهم محمد حماد القدرة، أكرم مدحت يوسف مرزوق، ايهاب زكريا محمد ساق الله، زيد منير عبد الرحيم المصري، عمر زاهر عمر قويدر، فايز محمد فايز كوش، محمد أحمد حمدي البدري، محمود هاني حسين الخطيب، موسى غالب ربحي الخطيب، يوسف عادل يوسف المصدر.

خريجات قسمي الهندسة المدنية والمعمارية:

برنامج بكالوريوس الهندسة المدنية / طالبات

اسماء صلاح خليل الحتو، ايه أيمن عبد الرحيم الحلبي، تسنيم عبد فؤاد الاقرع، تسنيم عصام محمود فياض، ثريا محي الدين حسن ابو العلا، دنيا سمير عمر مهنا، ريتا نبيل محمد حمد، سجا أحمد صيام ابو حمد، عبير يوسف صبحي الغريز، فدوى عبد الناصر عبد الهادي ابويوسف، لمياء عمر حموده ابو عويمر، منيرة حاتم صبحي شتيوي، نور اسامه عبدالرحمن مطر، نور جمال محمد غنيم، نور خالد علي ابو طواحين، نور شوقي محمد ابو طواحينة، نورهان عبد القادر محمد عيسى، هدى عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب، هدى عوني ابراهيم صباح، ولاء رشاد سليمان ابو سويرح، أسماء أحمد محمد ابو ندى.

برنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية/ طالبات

أسماء أحمد محمد ابو ندى، أسيل بيان فهد النونو، افنان عادل ابراهيم عيسى، الاء طلال محمد الحلو، الاء فرج مصطفى الصرفندي، الاء فضل اكرم الشريف، الاء هشام محمد كامل عابد، أمل حاتم اسماعيل الكحلوت، أمل راجي نجيب الشوا، أميره سامي برجس ابو طه، ايات طارق شحده غباين، ايثار شكري علي الطويل، ايه ماجد عبد القادر ابودحروج، بيسان كمال محمد نصر حجو، تسنيم مدحت راغب الدلو، ربا عبد المعين عوني زعرب، روان يوسف محمد ابو صافي، سارة عماد مصطفى ناصر، سجى حسين حسين ابو جامع، شهد جميل حسين الشاعر، شيماء نائل طاهر ابو شرخ، صباح ماهر يعقوب الشوا، طيف أيمن محمد رمضان العشي، علا نعيم كامل حرز الله، غادة رضوان ابراهيم حسونة، فيروز زيد حلمي عبدو، لمياء عبدالله يوسف هنية، مريم سفيان ابراهيم ابو سمره، منى سمير شحادة نصار، مي جميل حسين زعرب، نوال فايز عبد الكريم الاسي، نورا رائد كمال العكلوك، نورا زياد محمد الشقره، هبة حسين مصيطف عاشور، هديل سمير محمد سلبد، هديل سويلم مسلم مسلم، هيا بسام هاشم السقا، ياسمين ابراهيم محمد ماضي، أسماء أحمد محمد ابو ندى، أسيل بيان فهد النونو، افنان عادل ابراهيم عيسى، الاء طلال محمد الحلو، الاء فرج مصطفى الصرفندي، الاء فضل اكرم الشريف، الاء هشام محمد كامل عابد، أمل حاتم اسماعيل الكحلوت، أمل راجي نجيب الشوا، أميره سامي برجس ابو طه، ايات طارق شحده غباين، ايثار شكري علي الطويل، ايه ماجد عبد القادر ابودحروج، بيسان كمال محمد نصر حجو، تسنيم مدحت راغب الدلو، ربا عبد المعين عوني زعرب، روان يوسف محمد ابو صافي، سارة عماد مصطفى ناصر، سجى حسين حسين ابو جامع، شهد جميل حسين الشاعر، شيماء نائل طاهر ابو شرخ، صباح ماهر يعقوب الشوا، طيف أيمن محمد رمضان العشي، علا نعيم كامل حرز الله، غادة رضوان ابراهيم حسونة، فيروز زيد حلمي عبدو، لمياء عبدالله يوسف هنية، مريم سفيان ابراهيم ابو سمره، منى سمير شحادة نصار، مي جميل حسين زعرب، نوال فايز عبد الكريم الاسي، نورا رائد كمال العكلوك، نورا زياد محمد الشقره، هبة حسين مصيطف عاشور، هديل سمير محمد سلبد، هديل سويلم مسلم مسلم، هيا بسام هاشم السقا، ياسمين ابراهيم محمد ماضي.













