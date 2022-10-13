طلبة كلية التمريض يؤدون قسم المهنة على منصة التخريج بالجامعة الإسلامية

تواصلت في الجامعة الإسلامية بغزة لليوم التاسع على التوالي احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين الذي أطلقت عليه اسم “أفواج الأصالة والتميز”، واستكملت الجامعة تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التمريض وطالبات قسم القبالة للعام الدراسي 2021/2022م.

وحضر احتفال التخريج الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات، الدكتور محمد سعدي العكلوك- رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء من مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، وأعضاء من مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور أشرف يعقوب الجدي- عميد كلية التمريض، وأعضاء هيئة التدريس في كلية التمريض وجمع من العاملين في المستشفيات، والمؤسسات والمراكز الصحية، والخريجون والخريجات وذوهم.

الحفاظ على حياة الإنسان

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية التمريض، لفت الدكتور العكلوك إلى أن احتفالات التخريج تمثل أعراساً وطنية يعيش فيها الجميع أجواء السعادة والفرح على الرغم من المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، الذي يواجه كل المحن والآلام بصبر وثبات وأمل كبير، وأكد الدكتور العكلوك على عظم مهنة التمريض وأهميتها في المجتمع، موضحًا أن المهن الطبية والصحية تشكل خط الدفاع الأول في الحفاظ على حياة الإنسان وصحته، وعلاج المرضى والمصابين.

ونوه الدكتور العكلوك أنه مع نهاية هذا العام الدراسي يكون قد مضى على تأسيس الجامعة الإسلامية أربعة وأربعون عامًا، ساهمت خلالها في تطوير مسيرة التعليم العالي الفلسطيني، مشيرًا في ذلك إلى مراحل تطور الجامعة على المستويات الأكاديمية، والبحثية، والعمرانية.

وشدد الدكتور العكلوك على حرص الجامعة الإسلامية على توفير كافة السبل والإمكانات أمام الطلبة لتمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية ومساعدتهم في تحقيق آمالهم وطموحاتهم..

كلمة الخريجين

من ناحيته، أهدت الخريجة نور الهدى زكي الشيخ –في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خريجي وخريجات كلية التمريض- نجاحها وخريجي وخريجات الفوج الحادي والأربعين "أفواج الأصالة والتميز" لوطنهم، ولجامعتهم، وأهلهم، وقدرت الخريجة الشيخ لجامعتها وكليتها تشجيعهم الدائم على تفعيل دور الطلبة في المشاركة بالأنشطة اللامنهجية والمسابقات النوعية، وحثهم على إجراء الأبحاث العلمية الرصينة، وأثنت الخريجة الشيخ على جهود الجهات التي تدعم تطور وتقدم مسيرة العلم في الجامعات الفلسطينية.

بروتوكول التخرج

وقد طلب الأستاذ الدكتور الجدي من رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.

وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية التمريض:

خريجو برنامج البكالوريوس، قسم كلية التمريض

ابراهيم حسام أحمد حمدان، ابراهيم خالد ابراهيم حسنين، إبراهيم رمزي سامي شعبان، ابراهيم عطا محمد جربوع، ابراهيم محمد عبدالله دهمان، أحمد اسامه محمد ابو موسى، احمد اياد عادل مشتهى، أحمد بشير محمد الاستاذ، أحمد خليل سليمان ابو سبيتان، احمد سالم عطيه المدهون، أحمد سلمان عطاالله عطاالله، احمد عدنان احسان ايوب، احمد عيسى دياب الهبيل، احمد فؤاد عبد الرحمن حمام، أسامه باسم موسى رضوان، اسامه عائد علي ابو صفيه، اسامه محمد محمد العطار، اسامه محمود جمعة الشعافي، اسماعيل بكر محمد الدربي، امجد عبدالله صبره النويري، أنس رمضان شحادة الخطيب، إياد جلال حسن أبوعطيوي، اياد سفيان مصباح عواد، بلال عدلي رزق البنا، حسن تيسير محمد مصران، حسن عدنان حسن عفانة، حسن نبيل حسن البشيتي، حكمت مؤيد موسى الرضيع، خالد اياد توفيق عبد الواحد، رزق بشير زياد كشكو، زكي أحمد محمد أبوعمرة، سامح محسن يوسف اسماعيل، ساهر حمدي حسين العمور، سيف الدين منصور خالد حرارة، صالح عبدالله سلمان ابو جليله، صهيب انور مروان النمروطي، صهيب محمد عبده ابو دلال، طلال اسامه طلال ريحان، عبد الرحمن سمحان جابر رويشد، عبد الرحيم عبدالله عبد الرحيم اللحام، عبد الرحيم محمد شحده المدهون، عبد الرحيم وائل عبد الرحيم المصري، عبد الله محمود حسين الكفارنه، علاء هاني توفيق وهدان، عمر حافظ عوض فياض، عمر غسان عيد الاغا، عيسى انور محمود راضي، غازي علاء الدين غازي ابو جلمبو، فارس محمد عطا ابو شنار، كرم محمد أحمد ابو نمر، ماهر رائد أحمد ريان، محمد أحمد جمعة عروق، محمد انور عبدالله محيسن، محمد بسام اسماعيل الدوس، محمد جمعة سبع داود، محمد جميل ابراهيم الشنطي، محمد عاطف عبد الهادي احمد، محمد عبد الباسط عبد اللطيف قوش، محمد وائل خميس الزغبي، محمد وائل ديب الاضم، محمد يحيى حمد خفاجه، محمد يوسف محمد كتوع، محمد يوسف هاشم عزام، محمود أيمن مصلح الصيفي، محمود جمال أحمد الصلاحات، مهند اسامه عبد الرحمن ابو غالي، موسى نعيم محمود راضى، نادر تامر طلال ابو خصيوان، نور عبد الكريم محمد الشيخ، هشام عادل ابراهيم ابو سويرح، وسام محمد

أحمد الرحل، وسيم بسام عبد ربه المجدلاوي، يوسف اسعد سلمان ابو زعيتر، اسامه عصام ابراهيم حميده، عبد الرحمن أحمد عبدربه أبو ريالة، عبد الله جابر حسين الطويل.

خريجات برنامج البكالوريوس قسم كلية القبالة

أحلام عثمان ابراهيم العفيفي، أريج عائد محمد أبو عودة، اسراء كامل عبدالله ابو ريالة، اسلام كمال محمد دواس، الاء عمر خميس الغولة، الهام محمد اسماعيل البلبيسي، امال كمال كايد ابو جياب، أيات محمود رجب النجار، آيات محمود نمر الحمارنة، ايمان محمد عبد العزيز القاضي، ايه رشدي عيسى الدريملي، بسمه اياد عبد الرحمن الغندور، خلديه مرعي أحمد ابو عرب، ديانا خالد سليمان عبيد، دينا عدنان ابراهيم ابو مشايخ، ربا مجدي ابراهيم الخوالدة، رضا عماد سعيد المدهون، رنا عوض عودة ابو سنيمه، رهام عمر محمد الزق، رولا جلال صبحي الثلاثيني، ريم أحمد جابر السميري، ريناد ماجد محمود سالم، زهرة نعيم زهدي الاي، سارة نضال محمد ابو عوده، سميه حسين محمد ابو شنب، سهير ناهض محمود الشنباري، سوسن حسن محمود ابوعريبان، شذى رائد السيد ابو عزوم، شروق أحمد محمود جندية، شروق زكري حسن حجاج، شيماء امين عبد الفتاح ريان، شيماء جلال دياب بركات، شيماء عوض أحمد البلعاوي، صابرين عزات مسلم قديم، ضحى عبد الله علي لبد، عبير محمود رمضان ابو جزر، فاتن اكرم حمدي حجازي، فاطمه عيسى عطيه ابو عجيرم، فاطمه يوسف سعيد الكحلوت، نسيمه حمزه عبد اللطيف ابو شماله، نعمه محمد سليمان ابو طعيمه، نهاد سمير ابراهيم دلول، نيفين ناهض محمد منصور، هبه سمير رمضان احلاسه، هناء السيد ابراهيم ابو جزر، يسرى بلال يوسف فياض.







