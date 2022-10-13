نشطاء يغردون على #مداد_الوفاء تكريمًا للشهيد جمعة الطحلة

غزة-الرسالة نت

غرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس، على هاشتاج #مداد_الوفاء تكريمًا للشهيد القائد القسامي جمعة الطحلة.

ونظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، حفلا تكريما للشهيد القائد جمعة الطحلة، في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزة.

وحضر الحفل عددًا من قيادات القسام والمقاومة الفلسطينية، ولفيف من قادة فصائل المقاومة بغزة.

وغرد الناشط روحي، على تويتر بالقول: "سلام عليك ايها الشهيد جمعة الطحلة، فإن العطاء الذي قدمته لا تكفيه المهرجان ولكنها ومضات ومحطات على طريق التحرير".

سلام عليك ايها الشهيد جمعة الطحلة

فإن العطاء الذي قدمته لا تكفيه المهرجان ولكنها ومضات ومحطات على طريق التحرير#مداد_الوفاء — R a w h y 🇵🇸✌️ (@RawhiRawhy) October 13, 2022

كما كتب الناشط يحيى بشير، مغردًا على هاشتاج مداد الوفاء على تويتر: "اختزال الدعم للمقاومة بالدعوات فالسجود، أو الهاشتاغات، أو حتى الوقفات التضامنية هنا وهناك، لا يعفي من لديه العلم والمقدرة على نُصرة إخوانه ومشاركته إياهم علمه وقدراته الفنية والهندسية والعلمية، فهذا #جمعة_الطحلة خير مثال لرجال الله.

اختزال الدعم للمقاومة بالدعوات فالسجود، أو الهاشتاغات، أو حتى الوقفات التضامنية هنا وهناك...

لا يعفي من لديه العلم والمقدرة على نُصرة إخوانه ومشاركته إياهم علمه وقدراته الفنية والهندسية والعلمية!

فهذا #جمعة_الطحلة خير مثال لرجال الله.. #مداد_الوفاء pic.twitter.com/wATn68pLta — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) October 13, 2022

كما اقتبست الناشطة فداء الغول، نصًا من أقوال الشهيد جمعة الطحلة وغردت على هاشتاج مداد الوفاء وكتبت: "عقيدتنا العسكرية" هي تدمير عدونا، لا يمكننا العيش سويًا، فهذه الأرض لا تقبل القسمة على اثنين، ولا راحة لنا إلا برحيله".

"عقيدتنا العسكرية" هي تدمير عدونا،

لا يمكننا العيش سويًا، فهذه الأرض لا تقبل القسمة على اثنين، ولا راحة لنا إلا برحيله#مداد_الوفاء pic.twitter.com/9FxRQH1h63 — Feda Alghoul (@fedalghoul) October 13, 2022

‏كما نشر الناشط أحمد فحجان على فيس بوك بالقول: ظهرت إبداعات القائد الطحلة رحمه الله-في أعمال التصنيع العـшـكرية والبحث العلمي خصوصا في العناوين التالية:-

1- تصميم وتصنيع الصـواريخ

2- تصميم وتصنيع الطائرات.

3- تصنيع العتاد وقوالب العمل فيه

4- الدوائر الإلكترونية.

5- إنشاء البرمجيات الكمبيوترية والتعديل عليها

‏ظهرت إبداعات القائد الطحلة رحمه الله-في أعمال التصنيع العـшـكرية والبحث العلمي خصوصا في العناوين التالية:- 1- تصميم... Posted by ‎أحمد نصر فحجان‎ on Thursday, October 13, 2022

و نشر الناشط جلال بصل على فيس بوك: "بمثلك نفتخر وكل شبر في فلسطين يفتخر فيك جمعة الطحلة أيقونة العمل الفدائي المبارك #مداد_الوفاء".