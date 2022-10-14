القانوع: ملحمة بطولية جديدة تخوضها جنين وأبطالها الثائرين بتصديهم لجيش الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع إن "ملحمة بطولية جديدة تخوضها جنين وأبطالها الثائرين لصد اقتحام الغزاة المحتلين والدفاع عن شعبنا ومقدساته".

واستشهد شابين وأصيب آخرين عقب اقتحام الاحتلال للمخيم، فيما تصدت المقاومة بإطلاق النار بكثافة على قوات الاحتلال.

وأضاف القانون في تصريح صحفي صباح اليوم الجمعة أن الاحتلال يفشل في كل مرة من تحقيق أهدافه لتظل جنين وأبطالها الميامين صخرة تتحطم عليها أحلام الاحتلال ومطامعهم بقتل روح المقاومة فيها.

وتابع: "الاشتباكات الدائرة في مخيم جنين هي امتداد لثورة شعبنا ومعركته المفتوحة مع الاحتلال الصهيوني في نابلس وشعفاط والقدس ورام الله وكل أرجاء الضفة والتي لن تتوقف إلا بدحره عن أرضنا".

وأكمل: "ننعى الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال ونترحم على أرواحهم الطيبة وستظل دماؤهم وقوداً لثورة شعبنا ونبراساً يضيء الطريق لكل الثائرين".