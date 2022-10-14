اتحاد خانيونس يخرج عن صمته ويهدد بالقضاء

أصدر مجلس إدارة نادي اتحاد خان يونس بياناً يرد فيه على ما أسماه ادعاءات الحكم سامح القصاص، التي اتهم فيها رئيس لجنة الحكام السيد محمد الاغا بتواصله مع أعضاء إدارة النادي للاستشارته بأسناء بعض الحكام قبل المباريات.

وأكد اتحاد خانيونس على رفضه أن يتولى القصاص أي مباراة للفريق في المستقبل حال عودته للتحكيم.

واحتفظ اتحاد خانيونس بحقه في ملاحقة الحكم القصاص قانونياً في المحاكم نتيجة الاتهامات الخطيرة التي تحدث بها على حد وصف البيان.

نص البيان كاملاً كما وصل

بيان صادر عن مجلس إدارة نادي اتحاد خان يونس البلدي

الجمعة الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٢

في موقف غريب وغير مفهوم خرج الحكم سامح القصاص عبر إحدى الوسائل الإعلامية مُدعياً زوراً وبهتاناً أنّ رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السيد محمد زكريا الأغا ، كان يتواصل مع أعضاء من مجلس إدارة النادي لاستشارتهم بتعيينه حكماً لمباريات فريقنا الكروي خلال الموسم الماضي، في محاولة يائسة منه لخلط الحابل بالنابل بسبب عدم ترشيحه للشارة الدولية.

وإذ يُعبّر المجلس عن رفضه واستنكاره للمحاولة البائسة من الحكم سامح القصاص للزج باسم النادي في المهاترات الاعلامية الناتجة عن تمرده عن إدارة لقاءات بطولة الدوري بسبب عدم اختياره وترشيحه للشارة الدولية.

ويؤكد مجلس إدارة نادي اتحاد خان يونس على التالي:-

1- الرفض التام لأن يتواجد الحكم سامح القصاص في أي لقاءات مستقبلية لفريقنا في حال عودته للمجال التحكيمي وذلك مع شدة الوضوح لتحامل هذا الحكم على نادي اتحاد خان يونس داخل وخارج الملعب لأسباب غير معلومة.

2- يحتفظ النادي بحقه في ملاحقة الحكم سامح القصاص قانونياً على الاتهامات الخطيرة التي أعلنها، وكذلك مخاطبة الجهات المسؤولة لمحاسبة القناة الإعلامية التي تكرر استخدام منبرها للإساءة لمنظومة نادي اتحاد خانيونس البلدي.