جنود الاحتلال يقتحمون الأقصى ومستوطنون يؤدون طقوساً على بواباته

اقتحم عدد من جنود الاحتلال صباح اليوم الجمعة ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأجروا جولات تفتيش فيها.

يأتي ذلك بالتزامن مع تجمع عشرات المستوطنين أمام بوابات المسجد الأقصى، ومعهم قرابين نباتية بحجة الاحتفال بما يسمى عيد العرش العبري.

ونشر نشطاء مشاهد مصورة لمستوطنين يؤدون طقوسًا ورقصات تلمودية عند باب الحديد، ويحملون "قرابين نباتية" عند باب القطانين والأسباط.

واحتشدت أعداد كبيرة من المستوطنين اليوم قرب حائط البراق وفي ساحته لتأدية طقوس تلمودية.

وشهد محيط المسجد الأقصى مساء أمس مواجهات مع قوات الاحتلال في حي باب حطة.

واندلعت مواجهات في عدد من أحياء القدس المحتلة أصيب خلالها عشرات المواطنين واعتقل آخرون.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 20 مواطناً من مناطق متفرقة بالقدس المحتلة.

وشهد حي الشيخ جراح ليلة أمس مواجهات شديدة أدّت إلى إصابة 20 مواطنًا تم نقل 5 منهم للمستشفى لتلقي العلاج.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب ورش غاز الفلفل وإلقاء الحجارة على منازل الأهالي وتكسير سيارات المواطنين، والاعتداء على عدد من الصحفيين، من قبل المستوطنين بحماية جنود الاحتلال.

وأصيب ثلاثة أطفال، بينهم رضيعة تبلغ من العمر سبعة أيام، جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال في حي رأس العامود.

واعتقل الاحتلال، ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاما في بلدة بيت حنينا، بزعم "ضلوعهم بإطلاق ألعاب نارية"، خلال مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا رابعا في حي رأس العامود، خلال مواجهات تخللها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة وإطلاق المفرقعات" على قوات الاحتلال

وفي سلوان اعتقلت قوات الاحتلال الفتى المقدسي أمين عباسي "17 عامًا" والشاب محمد جبر العباسي، بعد دهم وتفتيش منزليهما.