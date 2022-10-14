"طفح الكيل": قمع السلطة للمسيرات يعبر عن موقفها الحقيقي من المصالحة

قال حراك طفح الكيل إن قمع السلطة للمسيرات والمظاهرات الداعمة للقدس وجنين، واستمرار الاعتقال السياسي في خضم الحديث عن المصالحة تعكس موقف السلطة الحقيقي من المصالحة وتكرس الفُرقة والانقسام في صفوف أبناء شعبنا.

وأضاف الحراك في بيان له، اليوم الجمعة، أن أجهزة السلطة الأمنية خلال مظاهرة نُظمت في مدينة الخليل من أجل دعم أهلنا في محافظة القدس وجنين ونابلس باعتقال الناشط السياسي عبد الهادي أبو شمسية "أبو أيمن" مرشح حراك طفح الكيل للانتخابات التشريعية الملغاة.

وتابع: "إننا في حراك طفح الكيل نرفض وندين بشكل قاطع ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من قمع لمظاهرات التضامن والدعم لأهلنا في القدس وجنين ونابلس".

وحمل أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة السيد عبد الهادي أبو شمسية الذي أُعتُقل وهو يمارس حقه الطبيعي في الاحتجاج على ممارسات الاحتلال ويقوم بواجبه الوطني في دعم أهلنا في القدس وجنين ونابلس.