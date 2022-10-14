اتحاد خانيونس يصل حالة الانفجار والصداقة يفرط في أول انتصار

فك اتحاد خانيونس عقدة التعادلات وحقق فوزًا ساحقًا على شباب الزوايدة(4-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

سجل أهداف اتحاد خانيونس، عمر أبو عبيدة (20)، وحاتم نصار (27)، وباسل أبو بطنين (60)، ويوسف لولو (64).

وبهذا الفوز رفع اتحاد خانيونس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع "مؤقتاً"، فيما تجمد رصيد الزوايدة عند 3 وتراجع للمركز الثاني عشر والأخير.

الصداقة (1-1) شباب خانيونس

وفي مباراة ثانية خطف شباب خانيونس تعادلاً قاتلاً من أنياب الصداقة (1-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

تقدم الصداقة بالهدف الأول عن طريق ميسرة البواب (30) من ركلة جزاء، لينتظر شباب خانيونس حتى الدقيقة الأخيرة ويعدل النتيجة عن طريق إسلام أبو عبيدة (93).

ورفع التعادل رصيد الصداقة إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما رفع شباب خانيونس رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس.

دوري الدرجة الأولى

واصل الشاطئ نتائجه الإيجابية بفوز جديد على الأمل (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

سجل هدفي الشاطئ، أحمد أبو حسنين 32، وأنس أبو ستيتة (88)، ليرفع الشاطئ رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الأمل عند 7 نقاط في المركز السابع.

الجلاء (2-2) نماء

وفي مباراة ثانية خطف نماء تعادلاً قاتلاً من الجلاء(2-2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

ورفع التعادل رصيد الجلاء إلى نقطتان وبقي في المركز الثاني عشر والأخير، بنيما رفع التعادل رصيد نماء إلى 8 نقاط في المركز الخامس.

دوري الدرجة الثانية

احتكم المغراقة مع اليرموك للتعادل (0-0) ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط في المركزين الخامس والسادس.

وفي مباراة ثانية تعادل خدمات دير البلح مع خدمات المغازي(1-1) ليرفع التعادل رصيد المغازي إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما حصد دير البلح النقطة الثانية وأصبح في المركز الثامن.