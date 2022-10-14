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فعال الان .. رابط فحص تصاريح العمال في إسرائيل شهر 10

فعال الان .. رابط فحص تصاريح العمال في إسرائيل شهر 10
فعال الان .. رابط فحص تصاريح العمال في إسرائيل شهر 10

الرسالة نت

فعال الان .. رابط فحص تصاريح العمال في إسرائيل شهر 10 ، يزداد بحث المواطنين في غزة في الآونة الأخيرة عن رابط فحص تصاريح العمل لشهر 10 خلال محركات البحث قوقل.

رابط فحص تصاريح العمال شهر 10

ومن خلال الدخول عبر (الرابط التالي)، يمكنكم فحص حالة تصاريح العمل 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.

ويسعى الآلاف من سكان غزة لتقدم طلبات من أجل الحصول على تصاريح عمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، لذلك هناك بحث متزايد عن كيفية التسجيل للحصول على تصريح عمل.

الشؤون المدنية في غزة

وأعلن إياد نصر مسؤول هيئة الشؤون المدنية بغزة، في وقت سابق أنه اعتبارًا من 1/8/2022 سيتم إصدار تصاريح العمال في غزة باسم "عامل" بدلاً من "الاحتياجات الاقتصادية".

وتحت هذا الاسم سيحصل العمال على كافة حقوقهم، لافتا إلى أنه سيتم إصدار 3500 تصريح جديد في المستقبل القريب للعاملين في غزة.

معايير تصاريح العمال 2022

من بين أهم شروط تسجيل تصريح العمل في إسرائيل، يجب أن يكون مقدم الطلب متزوجًا، وأن يتجاوز عمره 26 عامًا، وألا يكون موظفًا أو لديه دخل ثابت ، وألا يكون خاضعًا لحظر قانوني من السفر.

وقال الغصين في تدوينة على صفحته على "فيسبوك"، :"إن معايير ترشيح تتعلق بعدد الأطفال "كلما زاد عدد الأطفال كلما زادت النقاط" ، وبالنسبة للعمر "كلما كان صغيرا كلما حصل على نقاط أكثر" والسجل التجاري المرمز "من يملكه لعامي 2019-2020- ما قبل نوفمبر 2021 تزيد نقاطه"، والشهادة المهنية "تزيد النقاط".

 

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رابط فحص تصاريح العمل الدفعة الجديدة

من خلال الدخول عبر (الرابط التالي )، يمكنكم فحص حالة تصاريح العمال 2022 برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، و التصاريح المنتهية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269802

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