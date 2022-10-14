كلاسيكو الأرض شاهد الان مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

كلاسيكو الأرض موعد مباراة برشلونة وريال ، من المقرر أن يلتقي فريق برشلونة ضد ريال مدريد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم الأحد يوم الأحد 16 أكتوبر 2022.

موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

وسيلتقي الفريقان ضمن قمة الجولة التاسعة في الدوري الإسباني على ملعب " سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

وتنطلق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مصر والخامسة مساءا بتوقيت السعودية وفلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة؟

وسيتم بث مباريات الدوري الإسباني حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة الرياضة "beinsports" ، وبالتأكيد ستعرض مباراة الكلاسيكو على شاشتها.



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فريق برشلونة قبل كلاسيكو الأرض؟

مع دخول برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد ، يتصدر الترتيب الإسباني برصيد 22 نقطة ، لكن بفارق هدف لصالحه ضد ميرينغ.

تلقى برشلونة أنباء سارة لزيادة فرص الإمساك بالمدافع الفرنسي جول كوندي في المباراة ، فيما حصل فرانك كيسير على تصريح طبي للقبض على الفريق ، وهو ما يعد بشرى سارة للاعبين بلاوجرانا.

فريق ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض؟

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني بفارق هدف واحد فقط عن برشلونة، ولكل منهم 22 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وتعادل واحد.

في الجولة الأخيرة، تغلب ريال مدريد على خيتافي بهدف نظيف سجله البرازيلي إيدير ميليتاو.

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تعادل ريال مدريد بصعوبة وفي الأمتار الأخيرة مع شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا وقرر صعوده إلى الدور الثاني.

كما استعاد ريال مدريد خدمات هدافه كريم بنزيمة، في حين يحرص المدرب كارلو أنشيلوتي على اللحاق بتيبو كورتوا في الكلاسيكو ضد برشلونة.

مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

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