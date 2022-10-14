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مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في الدوري الإسباني 

مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في الدوري الإسباني 
مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في الدوري الإسباني 

الرسالة نت

مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني ، يلتقي برشلونة مع ريال مدريد في صدارة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم الأحد 16 أكتوبر 2022.

مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

وسيقدم موقع "الرسالة نتبث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط  "هنا"

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كلاسيكو الأرض .. صراع على صدارة الدوري الإسباني

الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة مستمر على جميع المستويات ، كم عدد الألقاب التي فاز بها كل منهما؟ من فاز بأكبر عدد من الكلاسيكو؟

واجه ريال مدريد منافسه برشلونة في الكلاسيكو الثالث لموسم 2021-22 ، في الجولة 29 من الدوري الإسباني ، وفاز الفريق الكتالوني بأربع شباك نظيفة.

وسجل بيير إيمريك أوباميانغ أهداف مباراة برشلونة مع رونالد أروجو وفيران توريس.

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