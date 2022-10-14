مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في الدوري الإسباني 

مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني ، يلتقي برشلونة مع ريال مدريد في صدارة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم الأحد 16 أكتوبر 2022.

مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

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كلاسيكو الأرض .. صراع على صدارة الدوري الإسباني

الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة مستمر على جميع المستويات ، كم عدد الألقاب التي فاز بها كل منهما؟ من فاز بأكبر عدد من الكلاسيكو؟

واجه ريال مدريد منافسه برشلونة في الكلاسيكو الثالث لموسم 2021-22 ، في الجولة 29 من الدوري الإسباني ، وفاز الفريق الكتالوني بأربع شباك نظيفة.

وسجل بيير إيمريك أوباميانغ أهداف مباراة برشلونة مع رونالد أروجو وفيران توريس.

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