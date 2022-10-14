صدمة قوية لمنتخب فرنسا قبل مونديال قطر

تلقى ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، ضربة قوية بعد الشكوك التي ثارت حول لحاق أحد لاعبي المنتخب بالمسابقة بسبب الإصابة.

وذكرت شبكة "RMC Sport" الفرنسية، أن نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي ومنتخب فرنسا، لن يشارك مع منتخب بلاده بمنافسات كأس العالم "قطر 2022" والمقرر انطلاقها في 20 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

كان كانتي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ويغيب عن المشاركة مع البلوز منذ أغسطس/آب الماضي.

وأضافت كانتي لا يمكن أن يعود في الوقت المناسب للمشاركة بكأس العالم، وذلك بسبب انتكاسة تعرض لها بعد إصابته العضلية.

وسيفقد المنتخب الفرنسي أحد نجومه البارزة، الذي كان سببا رئيسيا في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018.