ارتقاء القسامي قيس شجاعية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شمال رام الله

استشهد المجاهد القسامي قيس عماد شجاعية، مساء اليوم الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مخيم الجلزون تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله.

🛑 صورة تعود للعام ٢٠١٥ للشهيد قيس شجاعية بعد إصابته خلال مواجهات قرب حاجز "بيت إيل" pic.twitter.com/8TTbJUu4cq — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 14, 2022

وأطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح طفيفة.

وأطلق قوات الاحتلال النار صوب المقاومين، ما أدى لاستشهاد القسامي قيس عماد شجاعية، وإصابة آخر تمكن من الانسحاب.

استشهاد القسامي المجاهد قيس عماد شجاعية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله pic.twitter.com/doVilAjhHe — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 14, 2022

واستنفرت قوات الاحتلال على حاجز "بيت إيل"، وقامت بعمليات تفتيش وتمشيط بالمكان.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 7 إصابات في صفوف الاحتلال، و7 عمليات إطلاق نار.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، شهدت الضفة تفجير عبوة ناسفة وإعطاب مركبة للجيش و6 محاولات تصدي للمستوطنين، إلى جانب تحطيم مركبتين للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة في نقطتين، واندلاع مواجهات في 20 نقطة.