كلاسيكو الأرض بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد ، من المقرر أن يلتقي برشلونة مع ريال مدريد صدارة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني يوم الأحد 16 أكتوبر 2022.

مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

لمشاهدة المباراة مباشرة أضغط على الرابط هنا:

كلاسيكو الأرض .. صراع من أجل انتزاع صدارة الدوري الإسباني

وتحبس جماهير ومتابعي الفريقين حول العالم، الأحد المقبل أنفاسهم تحسبا لبدء المواجهة على" سانتياجو برنابيو"

حيث يصل برشلونة لأول مرة منذ موسم 2019/20 إلى مباراة كلاسيكو وبتصدر جدول الترتيب، لكن بفارق هدف فقط مقارنة بمنافسهم ريال مدريد.

واجه ريال مدريد منافسه برشلونة في الكلاسيكو الثالث لموسم 2021-22 ، في الجولة 29 من الدوري الإسباني ، وفاز الفريق الكتالوني بأربع شباك نظيفة.

وسجل بيير إيمريك أوباميانغ أهداف مباراة برشلونة مع رونالد أروجو وفيران توريس.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:

كلاسيكو الأرض .. تشكيلة فريق برشلونة وريال مدريد

كما ويملك يمتلك كلا الفريقين 22 نقطة، ولم يتعثر أي منهما في مباراة واحدة من أصل 8 مباريات بالتعادل.

حيث فازوا في 7 مباريات، وهذا يدل على قيمة الكلاسيكو، التالية بين ريال مدريد وبرشلونة، مع بداية جيدة لكليهما في الدوري.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا: