مدرب خامس يستقيل في الدوري

أعلن المدرب غسان البلعاوي استقالته من تدريب فريق نماء بعد النتائج المتواضعة التي حققها الفريق في آخر 3 مباريات من دوري الدرجة الأولى.

وجاءت استقالة البلعاوي بعد التعادل مع أهلي النصيرات (3-3)، والخسارة من أهلي غزة (5-2)، والتعادل مع الجلاء (2-2)، وحقق فوزين على الأمل (4-3) وعلى المجمع الإسلامي (4-0).

ويعتبر البلعاوي خامس مدرب يستقيل منذ بداية الموسم الجديد، بعد إقالة عماد بارود من تدريب الأقصى، واستقالة رأفت خليفة من تدريب نماء، وبسام أبو الصادق من تدريب الشاطئ، فيما استقال عماد هاشم من تدريب الصداقة في الممتازة.

وحسب مصادر صحفية فإن مجلس إدارة نادي نماء قبل استقالة البلعاوي ويعمل خلال ساعات على التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة من دوري الدرجة الأولى.