نقابة الموظفين: اللجنة الحكومية أكدت أن نسب صرف الرواتب ستبقى ثابتة

طالب المهندس خليل الزيان، نقيب الموظفين العمومين بغزة، بهيئة تقاعد مستقلة ماليا وإداريا خاضعة لرقابة حكومية، موضحا أن طلبات التقاعد المبكر يجب أن تكون بموافقة وكيل الوزارة مع تقديم مبررات لها للجنة الإدارية في مجلس الوزارة.

وقال الزيان في تصريحات لــ "منصة ميدان" إن تغير تاريخ صرف رواتب الموظفين العموميين يعود لتأثر الحكومة بالإشكاليات العالمية وارتفاع أسعار الوقود والسلع، مشيرا إلى أن رئيس متابعة العمل الحكومي الدكتور عصام الدعاليس أكد لهم أنه لا تراجع عن نسبة الصرف.

ووفق الزيان، فإن اللجنة الإدارية تقوم على ترتيب الرتب السامية للمرحلة الثانية لاعتمادها ماليا منوها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قرارات بهذا الخصوص.

وذكر أنهم أطلقوا مشروع صندوق الموظف الحكومي والقائم على دفع مبالغ تبدأ من 5 شواكل لكن موظف اختياريا لصالح الصندوق على أن يتم الاستفادة منه كقروض حسنة، مبينا أن المبلغ الموجود في الصندوق هو ملك لكل موظف حسب مساهماته وعند التقاعد يستلم المبلغ الذي ساهم به.

وأشار إلى نيتهم إنشاء نافذة إلكترونية خاصة بمستحقات الشهداء، مبينا أن هناك آليات خاصة ستستحدث لصرف مستحقات الشهداء.

وأعلن الزيان عن نيتهم تشكيل لجنة إدارية لدراسة ملف الموظفين الذي جرى التعاقد معهم في 2014 وتثبيتهم في 2019 لإنصافهم.