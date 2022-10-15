الهلال يصعق بيت حانون و4 انتصارات في الأولى والثانية

حقق الهلال فوزه الثاني في الموسم الحالي على حساب اتحاد بيت حانون الذي تلقى الخسارة الأولى (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

سجل هدف الهلال محمد أبو عودة في الدقيقة 66، ليرفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد اتحاد بيت حانون عند 7 نقاط في المركز السادس.

دوري الدرجة الأولى

استعاد خدمات خانيونس صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على المجمع الإسلامي (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

رفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما بقي المجمع الإسلامي في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

وفي مباراة ثانية حقق أهلي بيت حانون انتصاراً مهماً على أهلي النصيرات (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

رفع بيت حانون رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، خلف أهلي النصيرات في المركز الخامس وبنفس الرصيد من النقاط.

دوري الدرجة الثانية

في فرع غزة والشمال، انتصر الوفاق على التفاح (1-0) ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد التفاح عند 6 نقاط في المركز السادس.

وفي فرع الوسطى الجنوب حقق اتحاد دير البلح فوزاً مهماً على القادسية (2-1)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد القادسية عند نقطة واحدة في المركز التاسع والأخير.